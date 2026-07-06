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Главная / Политика /

Посла Швеции вызвали в МИД после атаки БПЛА на посольство России в Стокгольме

Ведомости

Посла Швеции в РФ Кристину Юханнессон вызвали в МИД России после атаки на российское посольство в Стокгольме. Об этом объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Будет сегодня вызвана посол Швеции в МИД», – сказала она.

2 июля на территории посольства РФ в Стокгольме упали два беспилотника – один дрон переносил красную краску, на втором установили муляж взрывного устройства. Москва возложила ответственность на Швецию за атаку дронов. Диппредставительство в Стокгольме было атаковано не впервые, прошлый случаи произошли в 2025 г.

Захарова говорила в тот же день, что Москва вызовет посла Швеции.

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