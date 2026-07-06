Посла Швеции вызвали в МИД после атаки БПЛА на посольство России в Стокгольме

2 июля на территории посольства РФ в Стокгольме упали два беспилотника – один дрон переносил красную краску, на втором установили муляж взрывного устройства. Москва возложила ответственность на Швецию за атаку дронов. Диппредставительство в Стокгольме было атаковано не впервые, прошлый случаи произошли в 2025 г.