Трамп: США были бы в опасности без взаимопонимания с Путиным
Если бы президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин не понимали друг друга, Вашингтон был бы в опасности. Об этом сам Трамп заявил радиоведущему Марку Левину.
«Если бы он и я не понимали друг друга, это на самом деле поставило бы нас как страну в опасное положение», – сказал глава Белого дома (цитата по «РИА Новости»).
15 августа на Аляске состоялся саммит Путина и Трампа. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три». Встреча продлилась 2 часа 45 минут.
18 августа Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. После состоялись переговоры двух лидеров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьер-министрами Великобритании и Италии Киром Стармером и Джорджей Мелони, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Финляндии Александром Стуббом.