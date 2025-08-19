Орбан: риск третьей мировой удалось снизить благодаря встрече Путина и Трампа

Перед встречей президентов РФ и США Орбан говорил о том, что Россия одержала победу в украинском конфликте. По словам Орбана, его нельзя считать бесконечным, поскольку украинцы проиграли. Он добавил, что теперь вопрос лишь в том, когда и при каких условиях Запад признает этот факт.