Орбан: риск третьей мировой удалось снизить благодаря встрече Путина и Трампа
Опасность третьей мировой войны смогла уменьшить лишь личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подводя итоги онлайн-саммита лидеров Евросоюза в Facebook
По его словам, состоявшаяся телеконференция глав 27 стран ЕС подтвердила несколько ключевых моментов. В частности, стратегия международной изоляции России провалилась, а конфликт на Украине невозможно урегулировать военными средствами – только дипломатическим путем.
Орбан также отметил, что вступление Украины в ЕС не обеспечит ей никаких гарантий безопасности, поэтому, по его мнению, связывать вопросы членства и безопасности «бесполезно и опасно».
Перед встречей президентов РФ и США Орбан говорил о том, что Россия одержала победу в украинском конфликте. По словам Орбана, его нельзя считать бесконечным, поскольку украинцы проиграли. Он добавил, что теперь вопрос лишь в том, когда и при каких условиях Запад признает этот факт.