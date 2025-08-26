Дмитриев: диалог между Путиным и Трампом обеспечит глобальную безопасность
Диалог между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может изменить мир и обеспечить глобальную безопасность. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в социальной сети X.
Свой пост Дмитриев сопроводил фотографией, где лидеры РФ и США пожимают руки в ходе встречи на Аляске 15 августа.
Переговоры Путина и Трампа состоялись в городе Анкоридж. Встреча лидеров в узком составе состоялась в формате «три на три» и продолжалась 2 часа 45 минут. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что личная встреча двух президентов смогла снизить опасность третьей мировой войны. Сам Трамп позже отметил, что Вашингтон был бы в опасности, если бы он и Путин не достигли бы взаимопонимания.