В Тяньцзине завершились мероприятия из рабочей программы Путина

Путин прибыл в Тяньцзинь на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 31 августа. В тот же день он принял участие в торжественном ужине для глав государств – членов организации и приглашенных лидеров, а также провел двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.