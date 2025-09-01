В Тяньцзине завершились мероприятия из рабочей программы Путина
Мероприятия, предусмотренные в рабочей программе президента РФ Владимира Путина в китайском Тяньцзине, завершились, передает корреспондент «Ведомостей».
Путин прибыл в Тяньцзинь на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 31 августа. В тот же день он принял участие в торжественном ужине для глав государств – членов организации и приглашенных лидеров, а также провел двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
1 сентября Путин провел ряд встреч на полях саммита ШОС – с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьером Вьетнама Фам Минь Чинем, президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шарма Оли.
Официальный визит Путина в Китай продлится четыре дня.
В Тяньцзине небоскребы украсили световым шоу, сообщал корреспондент «Ведомостей». Подсветка зданий демонстрирует последние достижения Китая. Среди прочего были изображены тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» и новейший пассажирский самолет С-919. Также на фасадах можно было увидеть изображения рыб, драконов и традиционные китайские орнаменты.