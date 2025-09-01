Небоскребы в Тяньцзине украсили световым шоу к саммиту ШОС

Президент России Владимир Путин на время проведения саммита ШОС останавливался в отеле The Ritz-Carlton в Тяньцзине. В оформлении отеля сочетаются китайские и западные элементы. Традиционный китайский фарфор, масляная живопись, часы и другие элементы декора подчеркивают характерный для Тяньцзиня дизайн «маленьких зданий в западном стиле».