Небоскребы в Тяньцзине украсили световым шоу к саммиту ШОС
В китайском Тяньцзине, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), небоскребы украсили световым шоу, сообщает корреспондент «Ведомостей».
Подсветка зданий демонстрирует последние достижения Китая. Среди прочего, были изображены тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» и новейший пассажирский самолет С-919. Также на фасадах можно было увидеть изображения рыб, драконов и традиционные китайские орнаменты.
Президент России Владимир Путин на время проведения саммита ШОС останавливался в отеле The Ritz-Carlton в Тяньцзине. В оформлении отеля сочетаются китайские и западные элементы. Традиционный китайский фарфор, масляная живопись, часы и другие элементы декора подчеркивают характерный для Тяньцзиня дизайн «маленьких зданий в западном стиле».
Визит российского президента в Китай продлится с 31 августа по 3 сентября.