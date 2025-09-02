Премьер Пакистана подчеркнул резкий рост товарооборота с РФ в 2024 году

Встреча Путина и Шарифа проходит в Пекине. До этого российский президент провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российская делегация на этой встрече была самой представительной из всех двусторонних встреч, которые уже провел Путин в Китае. В переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и многие другие.