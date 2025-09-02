Премьер Пакистана подчеркнул резкий рост товарооборота с РФ в 2024 году
Объем торговли между Пакистаном и Россией вырос в 2024 г., сообщил премьер-министр республики Шахбаз Шариф в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
«В прошлом году товарооборот резко вырос. Мы импортировали нефть из РФ, что вылилось в увеличение двустороннего товарооборота», – сказал он.
При этом Путин на встрече заметил, что сейчас показатель идет на снижение. Он добавил, что отрицательная динамика незначительна, однако это сигнал для того, что страны могли поработать над взаимной торговлей.
Встреча Путина и Шарифа проходит в Пекине. До этого российский президент провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российская делегация на этой встрече была самой представительной из всех двусторонних встреч, которые уже провел Путин в Китае. В переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Сергей Цивилев и многие другие.