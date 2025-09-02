Путин в Пекине проводит встречу с премьер-министром Пакистана Шарифом
Президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Пекин проводит встречу с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом. Об этом сообщает Кремль.
В ходе беседы российский лидер отметил что Москва дорожит отношениями с Исламабадом. Он обратил внимание на то, что торговый оборот между странами снизился, но подчеркнул, что это возможность поработать над этим вопросом совместно.
Путин также отметил сотрудничество РФ и Пакистана на международных площадках. Кроме того, он заявил, что был бы рад видеть Шарифа в Москве.
В рамках переговоров стороны также затронули тему природных катаклизмов в Пакистане. Речь идет о муссонных дождях, в результате которых произошли сильные наводнения на севере страны, особенно в провинциях Пенджаб и Хайбер–Пахтунхва.
В ходе встречи российский лидер напомнил Шарифу об их встрече, которая состоялась год назад на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.
«РИА Новости» 1 сентября анонсировали встречу Путина и пакистанского премьер-министра в Пекине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин провел с Шарифом краткий разговор в рамках саммита ШОС, который состоялся в Тяньцзине.
2 сентября Путин также провел встречу в Пекине с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. На переговорах в столице КНР стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и атаки Киева на нефтяную инфраструктуру. Президент России, в частности, оценил возможность членства Украины в НАТО, гарантии безопасности для соседней страны и рассказал, как заставить Киев уважать чужие интересы.