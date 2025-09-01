Путин прибыл в Пекин

2 сентября в Пекине Путин примет участие в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. А затем начнется официальный визит Путина в КНР. Состоятся переговоры лидеров России и Китая в составе делегаций. Будет и традиционная для визитов Путина в Китай встреча с Си «за чашкой чая», где, в частности, будут обсуждаться и российско-американские переговоры.