Путин прибыл в ПекинВпереди еще два дня официального визита российского лидера в Китай
Президент Владимир Путин прибыл в Пекин из Тяньцзина, сообщили «РИА Новости».
Кортеж российского лидера прибыл в государственную резиденцию Дяоюйтай. Дорога заняла примерно час и 10 минут.
2 сентября в Пекине Путин примет участие в трехсторонней встрече с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. А затем начнется официальный визит Путина в КНР. Состоятся переговоры лидеров России и Китая в составе делегаций. Будет и традиционная для визитов Путина в Китай встреча с Си «за чашкой чая», где, в частности, будут обсуждаться и российско-американские переговоры.
После этого Путин проведет еще ряд двусторонних встреч – с президентом Пакистана Гуламом Исхак Ханом, президентом Сербии Александром Вучичем и др.
Ежегодный саммит стран ШОС стартовал 31 августа в Тяньцзине. На нем присутствовал и Путин до 1 сентября. Его официальный визит в Китай продлится до 3 сентября.