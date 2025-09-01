Лавров подвел итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества

В рамках совета глав государств стран – членов ШОС участники мероприятия приняли Тяньцзиньскую декларацию. Страны ШОС подтвердили приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка. Он должен быть основан на общепризнанных принципах международного права, включая те, что зафиксированы в Уставе ООН, говорится в документе.



Президент России также выступил на заседании «ШОС плюс». Во время него Путин заявил, что сейчас на рассмотрении организации находятся свыше 10 заявок о присоединении в качестве наблюдателя или диалогового партнера.