Лавров подвел итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества

Дискуссии ШОС шли в направлении установления многополярного мира, сказал глава МИД РФ
Татьяна Мозолевская
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подвел итоги саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и расширенного формата «ШОС плюс». О них он рассказал журналисту Павлу Зарубину. Глава МИДа отметил, что мероприятия прошли содержательно, а дискуссии шли в одном направлении – укрепление многополярного мира и защита законных интересов стран-членов.

  • Лавров подчеркнул, что формируется многополярная система мировой политики и экономики. Он отметил, что западные страны пытаются сохранить свое доминирование, прибегая к давлению, санкциям, тарифным войнам и злоупотреблению ролью доллара в мировой экономике.

  • Глава МИД РФ заявил, что страны – члены ШОС демонстрируют решимость отстаивать свои права в полном соответствии с международным правом, уставом ООН и принципами мировой валютно-финансовой системы, не поддаваясь на внешние провокации.

  • Министр сообщил, что на саммите обсуждались инициативы Китая по реформе глобального управления, развитию зеленой экономики и сотрудничеству в сфере современных технологий, включая искусственный интеллект. Все предложения будут дополнительно обсуждаться в органах ШОС после передачи председательства Киргизии.

Саммит ШОС проходит с 31 августа по 1 сентября. Президент России Владимир Путин, принимающий участие в мероприятие, уже провел ряд двусторонних встреч: с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, премьером Непала Шармой Оли.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин также провел краткие разговоры с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В рамках совета глав государств стран – членов ШОС участники мероприятия приняли Тяньцзиньскую декларацию. Страны ШОС подтвердили приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка. Он должен быть основан на общепризнанных принципах международного права, включая те, что зафиксированы в Уставе ООН, говорится в документе.

Президент России также выступил на заседании «ШОС плюс». Во время него Путин заявил, что сейчас на рассмотрении организации находятся свыше 10 заявок о присоединении в качестве наблюдателя или диалогового партнера.

