Какие положения вошли в Тяньцзиньскую декларацию совета ШОС

Какие положения вошли в Тяньцзиньскую декларацию совета ШОСГосударства-члены подтвердили приверженность формированию демократического и многополярного миропорядка
В рамках совета глав государств стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) участники мероприятия приняли Тяньцзиньскую декларацию. Ее опубликовал Кремль. Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал, что в нее войдут положения о подходах к региональным и международным проблемам, а также стратегия развития ШОС на ближайшие 10 лет.
Положения, которые вошли в декларацию:
По мнению членов организации, победы во Второй мировой войне удалось достичь благодаря тому, что народы всех миролюбивых стран сплотились против нацизма, фашизма и милитаризма. В ШОС призывали беречь историческую память об этом подвиге, а также уроках Второй мировой войны.
Страны-участницы ШОС подтвердили приверженность формированию более представительного, демократического, справедливого и многополярного миропорядка. Он должен быть основан на общепризнанных принципах международного права, включая тех, что зафиксированы в Уставе ООН, говорится в документе.
Кроме того, в ШОС считают необходимым адаптировать ООН к современным политическим и экономическим реалиям. Для этого организация предложила провести выверенную реформу. Целью нововведений они назвали обеспечение представленности развивающихся стран в органах управления ООН.
В декларации подчеркивается, что государства – члены ШОС выступают за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей политического и социально-экономического развития. По мнению организации, основой развития международных отношений являются принципы взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности государств.
ШОС в дальнейшем планирует продолжать действовать в соответствии с «Шанхайским духом», то есть соблюдать принципы взаимного доверия, выгоды, равенства, уважения к многообразию культур, стремления к совместному развитию и др.
Отмечается, что участники ШОС придерживаются линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного и регионального развития.
В ШОС подтвердили необходимость формирования общего видения идеи создания сообщества единой судьбы человечества и развития диалога по идее «Одна Земля. Одна семья. Одно будущее».
Государства – члены ШОС призвали международное сообщество присоединиться к инициативе ШОС «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».
Центральная Азия является ядром ШОС. Организация поддерживает усилия государств региона, которые направлены на обеспечение мира, безопасности и стабильности в своих странах.
Государства – члены ШОС отметили универсальность и взаимосвязанность всех прав человека, а также свои обязательства соблюдать права и основные свободы человека. В организации выступили против применения «двойных стандартов» в вопросах прав человека и вмешательства во внутренние дела других государств под предлогом их защиты.
В целях дальнейшего совершенствования деятельности ШОС государства-члены приняли стратегию развития ШОС до 2035 г. В ней они определили приоритетные задачи и основные направления углубления сотрудничества в интересах обеспечения мира и стабильности ШОС.
Государства – члены ШОС выступили за обеспечение устойчивого международного мира и призывают совместно противодействовать вызовам и угрозам безопасности.
Они также подтвердили, что намерены продолжать совместную борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также с незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия и другими видами транснациональной организованной преступности.
Государства – члены ШОС продолжат наращивать совместные усилия по недопущению распространения радикальных идеологий, любой религиозной нетерпимости и ксенофобии, агрессивного национализма, этнической и расовой дискриминации.
ШОС осудила действия, приведшие к многочисленным жертвам среди мирного населения в секторе Газа. Страны – участницы организации призвали к скорейшему прекращению огня в регионе, обеспечению доступа населения к гуманитарной помощи, а также активизации усилий по достижению мира.
Физическая ядерная безопасность и защищенность ядерных объектов должны обеспечиваться на постоянной основе для обеспечения защиты населения и окружающей среды.
ШОС поддерживает становление Афганистана в качестве независимого государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков. Страны организации выразили готовность поддерживать усилия международного сообщества по обеспечению мира и развития в стране.
По мнению стран – участниц ШОС, формирование инклюзивного правительства с широким участием представителей всех этнополитических групп афганского общества является единственным путем к достижению прочного мира и стабильности в регионе.
В ШОС выступили за принятие общих усилий по снижению спроса на наркотики.
Одностороннее и неограниченное наращивание систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность . В ШОС считают недопустимыми попытки обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других государств.
Государства – члены ШОС, участвующие в договоре о нераспространении ядерного оружия, выступают за соблюдение положений документа, а также поддерживают укрепление процесса глобального ядерного разоружения.
Государства – члены ШОС выступают за сохранение космического пространства свободным от оружия любого вида.
Они также призывают к соблюдению в конвенции, запрещающей разработку, производство и применение химического оружия и о его уничтожении.
ШОС выступила против милитаризации сферы информационно-коммуникационных технологий и создания угроз безопасности критической информационной инфраструктуры.
Страны – участницы ШОС нацелены на продвижение сотрудничества в области электронной торговли, а также преодоление разрыва между развитыми и развивающимися странами в области цифровой экономики.
В ШОС также признали важность взаимодействия в области антимонопольной политики и намерены наращивать практическое сотрудничество по линии профильных ведомств.