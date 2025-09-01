Какие положения вошли в Тяньцзиньскую декларацию совета ШОС

По мнению членов организации, победы во Второй мировой войне удалось достичь благодаря тому, что народы всех миролюбивых стран сплотились против нацизма, фашизма и милитаризма. В ШОС призывали беречь историческую память об этом подвиге, а также уроках Второй мировой войны.