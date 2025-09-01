Лидеры стран ШОС подписали Тяньцзиньскую декларацию
Главы государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита в КНР, который стартовал 31 августа.
Помощник президента Юрий Ушаков накануне встречи анонсировал, что в декларацию войдут положения о подходах к региональным и международным проблемам и стратегия развития ШОС на 10 ближайшие лет.
1 сентября на заседании Совета глав государств ШОС президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Минск поддерживает развитие объединения за счет его новых партнеров и участников. Необходимым условием для получения этого статуса он назвал соответствие «ценностям и основам "шанхайского духа"», в числе которых уважение, доверие, равенство, диалог и стремление к общему развитию.
Кроме того, белорусский лидер заявил о необходимости реализовать независимый финансовый механизм для стран ШОС. По его словам, он должен иметь возможность осуществлять финансирование международных проектов, «нивелируя санкционное давление».