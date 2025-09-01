Лидеры стран ШОС подписали Тяньцзиньскую декларацию

1 сентября на заседании Совета глав государств ШОС президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Минск поддерживает развитие объединения за счет его новых партнеров и участников. Необходимым условием для получения этого статуса он назвал соответствие «ценностям и основам "шанхайского духа"», в числе которых уважение, доверие, равенство, диалог и стремление к общему развитию.