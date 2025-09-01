Какие документы приняты по итогам заседания Совета глав государств ШОС
В рамках заседания совета глав государства стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) участники мероприятия подписали документ о предоставлении Лаосской Народно-Демократической Республике статуса партнера. Об этом сообщает Кремль.
Среди других документов, принятых в ходе заседания:
Тяньцзиньская декларация Совета глав государств – членов ШОС.
Стратегия развития ШОС до 2035 г.
Программа сотрудничества государств – членов ШОС в противодействии экстремистской идеологии на пространстве организации на 2026–2030 г.
Дорожная карта по реализации стратегии развития энергетического сотрудничества ШОС до 2030 г.
Решение о получении ШОС статуса наблюдателя при Содружестве Независимых Государств.
Решение о статусе «партнер Шанхайской организации сотрудничества».
Решение об объявлении города Чолпон-Ата в Киргизии туристической и культурной столицей ШОС в 2025–2026 г.
Меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и фондом «Росконгресс».
Доклад генерального секретаря ШОС о деятельности организации за прошедший год.
Доклад совета Региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности региональной антитеррористической структуры в 2024 г. и др.
Кроме того, на полях заседания организация приняла заявление об укреплении инвестиционного сотрудничества в сфере устойчивого развития и протокол к соглашению между ШОС и правительством Китая об условиях пребывания секретариата организации в стране.
Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине 1 сентября. Первым на саммите выступил как представитель председательствующей в 2025 г. страны лидер КНР Си Цзиньпин. В своем выступлении он говорил о пяти шагах для развития ШОС. По словам Си, нужно укреплять солидарность и расширять взаимодействиями между участницами организации, а также использовать преимущества каждой страны, чтобы нести «ответственность за мир, стабильность, развитие и процветание нашего региона».