Какие документы приняты по итогам заседания Совета глав государств ШОС

Саммит ШОС проходит в китайском Тяньцзине 1 сентября. Первым на саммите выступил как представитель председательствующей в 2025 г. страны лидер КНР Си Цзиньпин. В своем выступлении он говорил о пяти шагах для развития ШОС. По словам Си, нужно укреплять солидарность и расширять взаимодействиями между участницами организации, а также использовать преимущества каждой страны, чтобы нести «ответственность за мир, стабильность, развитие и процветание нашего региона».