Страны ШОС учредили Банк развития организации
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) учредила Банк развития ШОС. Это следует из декларации организации, принятой по итогам саммита в китайском Тяньцзине.
Государства – участники ШОС указали на роль сотрудничества в финансовой сфере для содействия экономическому росту на пространстве организации, следует из документа.
До этого президент РФ Владимир Путин объявил о возможности создания общей платежной системы государств ШОС. Также Москва выступает за выпуск совместных облигаций государств – членов организации, а за формирование банка совместных инвестпроектов.
1 сентября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что карты российских банков будут приниматься за рубежом все более активно, в том числе благодаря взаимоотношению стран ШОС.
Саммит ШОС проходит с 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине. С визитом в КНР прибыл и Путин, который пробудет в стране до 3 сентября. Он примет участие в праздновании 80-летней годовщины завершения Второй мировой войны. Он уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьером Индии Нарендрой Моди.