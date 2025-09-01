Страны ШОС учредили Банк развития организации

Саммит ШОС проходит с 31 августа по 1 сентября в китайском Тяньцзине. С визитом в КНР прибыл и Путин, который пробудет в стране до 3 сентября. Он примет участие в праздновании 80-летней годовщины завершения Второй мировой войны. Он уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, а также премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, премьером Индии Нарендрой Моди.