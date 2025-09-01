Газета
Главная / Политика /

Прямой вызов США: что пишут СМИ о саммите ШОС и переговорах Путина

Издания отмечают «лимузинную дипломатию» и приоритет Глобальному Югу
Елена Вострикова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

1 сентября прошло заседание совета глав стран – членов ШОС. Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении заявил, что страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации и попыткам изоляции, а также укреплять роль ООН в международных делах. Он отметил, что экономическое влияние организации растет: совокупный объем экономик стран объединения приблизился к $3 трлн.

Путин подчеркнул, что ШОС стала «мощным локомотивом утверждения подлинной многосторонности», а евроцентричные и евроатлантические модели «уже отжили» в современном мире. При этом он отметил, что ключевые принципы ООН остаются неизменными.

После пленарного заседания Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Визит Моди в Китай стал первым за последние семь лет.

Также состоялась встреча российского президента с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры были сосредоточены на вопросах экономики, туризма и энергетики. Отдельное внимание уделили политико-дипломатическим усилиям по украинскому урегулированию.

«Ведомости» собрали реакции мировых СМИ на события второго дня саммита ШОС.

The Guardian

Си Цзиньпин раскритиковал «агрессивное поведение» других стран, а Владимир Путин обвинил Запад в развязывании украинского конфликта.

В своем выступлении перед делегатами в понедельник Путин заявил, что вооруженный конфликт «стал результатом государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом».

«Вторая причина кризиса – постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО», – добавил российский президент.

Высказывания Путина последовали за речью Си Цзиньпина, который заявил, что «задачи в области безопасности и развития, стоящие перед государствами-членами, стали еще более сложными», и призвал их «противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и запугиванию».

Associated Press

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в понедельник на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, что Китай ускорит создание Банка развития ШОС, стремясь расширить влияние и сферу деятельности организации.

«Он хочет создать альтернативный мировой порядок, потому что мировой порядок, возглавляемый США, находится в упадке. Это основная идея», – сказал Альфред Ву, профессор Школы государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура.

Си Цзиньпин также заявил, что государства должны «противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и запугиванию, а также защищать международную систему, в основе которой лежит Организация Объединенных Наций», и «выступать за равноправный и упорядоченный многополярный мир, инклюзивную экономическую глобализацию и способствовать созданию более справедливой и разумной системы глобального управления».

Высказывания Си Цзиньпина согласуются с предыдущими заявлениями Китая. Противодействие менталитету холодной войны – это отсылка к жесткому подходу Америки к Китаю, а также к прекращению финансирования некоторых агентств ООН. Но в данный момент Китай демонстрирует последовательность, сказал Ву.

Al Jazeera

Москва и Пекин продвигают ШОС как противовес возглавляемым Западом альянсам. Путин утверждает, что миру нужна «система, которая заменит устаревшие европоцентристские и евроатлантические модели».

Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин на региональном саммите в понедельник изложили свое видение нового глобального порядка в сфере безопасности и экономики, в котором приоритет отдается «Глобальному Югу», что является прямым вызовом для Соединенных Штатов.

Bloomberg

Прошло чуть больше двух недель с тех пор, как Путин прокатился в бронированном лимузине Дональда Трампа в начале их саммита на Аляске, а российский президент снова занялся дипломатией «изнутри»: на этот раз в Китае с премьер-министром Индии Моди.

Встреча-поездка в лимузине Aurus российского производства знаменует собой развитие привычки Путина буквально катать мировых государственных деятелей.

Economic Times

Премьер-министр Моди сделал терроризм центральной темой своей речи, а теракт в Пахалгаме (Кашмир) – свидетельством его жестокости и критикой «двойных стандартов» в глобальной борьбе с экстремизмом. Си Цзиньпин, принимавший саммит, воспользовался этой площадкой, чтобы осудить «запугивание» в международной политике – явный, хотя и завуалированный, выпад в адрес США. Путин, тем временем, сформулировал свое выступление вокруг Украины, сославшись на договоренности между США и Россией, достигнутые на недавнем саммите на Аляске.

Sky News

Последствия событий на Украине – это не только страдания и военные действия в Европе. Это резкое расхождение в экономических стратегиях по всему миру. Некоторые страны, в частности члены Шанхайской организации сотрудничества, укрепили свои экономические связи с Россией. Другие отказались от сотрудничества с Россией. И в связи с этим многие азиатские страны начали задумываться о том, о чем раньше даже не мечтали: об экономическом будущем, которое не зависит от американской финансовой инфраструктуры.

