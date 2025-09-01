Последствия событий на Украине – это не только страдания и военные действия в Европе. Это резкое расхождение в экономических стратегиях по всему миру. Некоторые страны, в частности члены Шанхайской организации сотрудничества, укрепили свои экономические связи с Россией. Другие отказались от сотрудничества с Россией. И в связи с этим многие азиатские страны начали задумываться о том, о чем раньше даже не мечтали: об экономическом будущем, которое не зависит от американской финансовой инфраструктуры.