Как прошли переговоры Путина и Эрдогана на саммите ШОС

Главы стран обсудили сотрудничество и конфликт на Украине
Татьяна Мозолевская
Владимир Смирнов / ТАСС / Пресс-служба президента России
На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине состоялась двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе беседы стороны обозначили приоритеты в экономике, туризме и энергетике, а также коснулись темы политико-дипломатических усилий по украинскому урегулированию.

Путин обратил внимание на лидирующие позиции россиян среди иностранных туристов в Турции и заявил, что по итогам 2024 г. был «установлен новый исторический рекорд». Он отметил, что республику посетили более 6,7 млн граждан России, что на 6,3% больше, чем в прошлом году. Путин также поблагодарил Эрдогана за условия, при которых россияне «чувствуют себя в Турции как дома – в безопасности и в благоприятной атмосфере».

Со своей стороны Эрдоган подчеркнул, что двусторонние отношения в торговле, туризме, инвестициях и энергетике продолжат развиваться.

Отдельно Путин поблагодарил Анкару за вклад в политико-дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса и дал понять, что турецкая площадка останется задействованной. Он напомнил, что в Стамбуле с мая 2025 г. прошло уже три раунда прямых переговоров, которые решили ряд вопросов в гуманитарной сфере. «Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее», – отметил он.

Эрдоган, в свою очередь, подтвердил, что ожидает российского коллегу с визитом в Турции.

Как в Китае встретились Владимир Путин и Нарендра Моди

Политика / Международные отношения

До встречи с турецким лидером Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендой Моди, на которых они также обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения. Тогда Моди призвал к скорейшему урегулированию украинского конфликта. Индийский премьер также пригласил Путина в свою страну для проведения 23-го ежегодного российско-индийского саммита. Он добавил, что Москва и Нью-Дели постоянно находятся в контакте.

Также президент пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином.

После встречи с Эрдоганом президент России принял участие во встрече ШОС+. Затем он проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Будет и ряд встреч «на ногах», в частности с премьер-министром Камбоджи Хуном Манете и премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шарма Оли.

Какие положения вошли в Тяньцзиньскую декларацию совета ШОС
