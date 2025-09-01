Как прошли переговоры Путина и Эрдогана на саммите ШОС

Путин обратил внимание на лидирующие позиции россиян среди иностранных туристов в Турции и заявил, что по итогам 2024 г. был «установлен новый исторический рекорд». Он отметил, что республику посетили более 6,7 млн граждан России, что на 6,3% больше, чем в прошлом году. Путин также поблагодарил Эрдогана за условия, при которых россияне «чувствуют себя в Турции как дома – в безопасности и в благоприятной атмосфере».