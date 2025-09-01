Путин поблагодарил Турцию за вклад в урегулирование кризиса на Украине

«На Стамбульской площадке с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере. Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее», – подчеркнул Путин.