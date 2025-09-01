Путин поблагодарил Турцию за вклад в урегулирование кризиса на Украине
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) выразил признательность республике за весомый вклад в политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.
«На Стамбульской площадке с мая этого года прошло уже три раунда прямых российско-украинских переговоров, которые позволили продвинуться в решении ряда практических вопросов в гуманитарной сфере. Уверен, что особая роль Турции в этих делах будет востребована и далее», – подчеркнул Путин.
Глава государства добавил, что высоко ценит личные контакты с Эрдоганом. По его словам, Москва рассматривает Анкару в качестве надежного, проверенного временем партнера в двусторонних делах и на международной арене.
31 августа Sabah писала, что Эрдоган собирается подчеркнуть готовность Турции внести любой вклад в урегулирование конфликта на Украине на переговорах с Путиным в Китае. По данным газеты, президент Турции намерен акцентировать внимание на роли страны в мирных переговорах в ходе встречи с российским главой и в своем выступлении.
20 августа Путин и Эрдоган провели телефонный разговор. Президенты России и Турции обсудили ситуацию вокруг Украины. Путин также проинформировал Эрдогана о встрече с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске 15 августа. Кроме того, стороны затронули актуальные вопросы двусторонней повестки дня.