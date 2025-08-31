Sabah: Эрдоган на саммите ШОС заявит о готовности быть посредником по Украине

28 августа в ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова выполнить свои «обязательства» в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. В ходе беседы Фидан и Рубио обсудили и усилия по установлению мира между Москвой и Киевом.