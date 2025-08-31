Sabah: Эрдоган на саммите ШОС заявит о готовности быть посредником по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен подчеркнуть готовность Анкары внести любой вклад в урегулирование конфликта на Украине во время предстоящих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным на саммите ШОС в Китае. Об этом сообщает проправительственная газета Sabah.
По данным издания, Эрдоган планирует акцентировать внимание на роли Турции в мирных переговорах как в ходе встречи с Путиным, так и в своем выступлении.
28 августа в ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова выполнить свои «обязательства» в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. В ходе беседы Фидан и Рубио обсудили и усилия по установлению мира между Москвой и Киевом.
20 августа президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а Путин рассказал о встрече с американским лидером Дональдом Трампом.
Москва и Анкара обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей, добавили в Кремле.