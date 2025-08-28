Турция готова выполнить свои обязательства в урегулировании конфликта на Украине
В ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова выполнить своим «обязательства» в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
В ходе беседы Фидан и Рубио обсудили и усилия по установлению мира между Москвой и Киевом.
28 августа Фидан также провел закрытую встречу с главой МИД Украины Андреем Сибигой, сообщили в турецком министерстве. Детали встречи не разглашаются.
Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган 28 августа провели телефонный разговор. В ходе беседы последний заявил, что Анкара готова содействовать российско-украинскому переговорному процессу на высоком уровне.
Эрдоган в ходе разговора отметил, что решения по Украине возможно достичь, Москва и Киев должны продолжить контакты. Турция, в свою очередь, готова сделать все возможное для содействия переговорам между странами на высоком уровне.