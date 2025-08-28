Турция готова выполнить свои обязательства в урегулировании конфликта на Украине

В ходе переговоров с госсекретарем США Марко Рубио глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова выполнить своим «обязательства» в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.