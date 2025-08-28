Турция выразила готовность содействовать контактам по Украине на высоком уровне

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 21 августа заявил, что Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут встретиться в Женеве, Стамбуле, Ватикане или Саудовской Аравии. Ермак выразил надежду, что первая встреча будет двусторонней. После, по его словам, может пройти трехсторонний саммит с лидером США Дональдом Трампом.