Турция выразила готовность содействовать контактам по Украине на высоком уровне
Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. В ходе беседы последний заявил, что Анкара готова содействовать российско-украинскому переговорному процессу на высоком уровне. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.
Эрдоган в ходе разговора отметил, что решения по Украине возможно достичь, Москва и Киев должны продолжить контакты. Турция, в свою очередь, готова сделать все возможное для содействия переговорам между странами на высоком уровне.
Он также отметил, что Турция продолжит оказывать усилия по завершению российско-украинского конфликта, установлению прочного мира, а также продолжит вносить вклад в безопасность Киева после прекращения огня.
В ходе разговора Зеленский и Эрдоган также обсудили отношения между двумя странами, мирный процесс по урегулированию украинского конфликта, а также региональные и глобальные проблемы.
26 августа Зеленский сообщил, что проведет переговоры с турецкой стороной для обсуждения возможного места для саммита между Москвой и Киевом.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак 21 августа заявил, что Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут встретиться в Женеве, Стамбуле, Ватикане или Саудовской Аравии. Ермак выразил надежду, что первая встреча будет двусторонней. После, по его словам, может пройти трехсторонний саммит с лидером США Дональдом Трампом.