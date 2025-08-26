Зеленский обсудит с третьими странами место для саммита между РФ и Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский планирует переговоры с представителями Турции, стран Европы и Ближнего Востока для обсуждения возможного места для саммита между Москвой и Киевом. Об этом украинский лидер заявил в видеообращение в своем Telegram-канале.
«На этой неделе будут контакты с Турцией, будут контакты со странами Залива, со странами Европы, которые могут быть площадками для разговора с Россией», – сказал он и добавил, что со стороны Украины все будет готово по максимуму, чтобы скорее закончить конфликт.
25 августа Зеленский сообщал, что украинские власти в конце недели проведут встречу с американскими коллегами, чтобы обсудить возможность переговоров Москвы и Киева.
21 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут встретиться в Женеве, Стамбуле, Ватикане или Саудовской Аравии. Ермак выразил надежду, что первая встреча будет двусторонней – между Путиным и Зеленским. После, по его словам, может пройти трехсторонний саммит с лидером США Дональдом Трампом.