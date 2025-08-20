Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг Украины

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг УкраиныПрезидент РФ рассказал о встрече с американским лидером Дональдом Трампом
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщили в Кремле. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а Путин рассказал о встрече с американским лидером Дональдом Трампом.
«С российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле», – говорится в сообщении.
Москва и Анкара обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей, добавили в Кремле.
С мая в Стамбуле возобновились встречи российской и украинской делегаций. По состоянию на август проведено три раунда переговоров. По их итогам удалось достичь крупных обменов пленных военных и гражданских, а также расширить переговорный процесс.
Президент США Дональд Трамп настаивал на скорейшем прекращении огня. 15 августа состоялась первая за шесть лет встреча президентов РФ и США, после которой Трамп заявил, что прекращение огня уже не требуется, а речь идет о мирном соглашении.
18 августа в Вашингтоне прошла встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими союзниками. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, территориальный обмен и достижение мира. Ожидается, что следующая встреча может быть уже с участием Путина и Зеленского.