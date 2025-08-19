Белый дом назвал саммит на Аляске «очень продуктивным и успешным»В США считают, что после него и встреч Трампа с Зеленским и лидерами ЕС появился свет в конце тоннеля
Встреча на Аляске между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом была очень продуктивной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге.
«Он [саммит] был очень продуктивный и успешный», – сказала она.
Она отметила, что Трамп и Путин согласовали продвижение мирных переговоров по Украине.
При этом трехсторонняя встреча может состояться после встречи между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, если это будет необходимо, добавила она.
«После обнадеживающих переговоров вчера президент Трамп поговорил по телефону с президентом Путиным, и они согласились начать следующий этап мирного процесса: встречу между президентом Путиным и президентом Зеленским, которая при необходимости будет дополнена трехсторонней встречей между президентом Путиным, президентом Зеленским и президентом Трампом», – сказала Левитт.
Она добавила, что «вице-президент Вэнс, госсекретарь Рубио и специальный посланник Уиткофф продолжат координировать действия с Россией и Украиной, чтобы это произошло как можно скорее».
Левитт также выразила надежду на достижение долгосрочного мира на Украине.
«Теперь, возможно, наконец появились свет в конце туннеля и шанс на долгосрочный мир», – добавила пресс-секретарь.
На брифинге она заявила, что подготовка к встрече Зеленского и Путина уже началась и обе стороны выразили готовность к прямым переговорам.
«Насколько я понимаю, подготовка к этой встрече уже ведется, – сказала Левитт. – Наша команда по национальной безопасности поможет обеим странам в этом».
Левитт также заявила, что Путин якобы пообещал провести двустороннюю встречу с Зеленским в ближайшие недели.
«Он пообещал», – сказала Левитт, отвечая на вопрос о том, согласился ли Путин встретиться с Зеленским в ближайшие пару недель.
15 августа на Аляске прошла встреча Путина и Трампа. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались 2 часа 45 минут.
Несколькими днями позже, 18 августа, американский лидер встретился с Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. После состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.