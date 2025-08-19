Газета
Главная / Политика /

О Крыме и НАТО. Что сказал Трамп после встречи с Зеленским и лидерами Европы

Возвращение Украине полуострова невозможно, ЕС понимает необходимость уступок территорий
Максим Цуланов
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News озвучил актуальные позиции на переговорах по разрешению конфликта России и Украины. Накануне, 18 августа, американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и с главами стран Европы. На переговорах обсудили вопросы урегулирования конфликта – достижение мирного соглашения, гарантии безопасности для Украины и обмен территориями с Россией.

Обмен территориями и гарантии безопасности

  • Возвращение Крыма в украинскую юрисдикцию невозможно, как и вступление Украины в НАТО, сказал Трамп. 

  • Европейские страны понимают необходимость территориальных уступок.

  • Гарантии безопасности Украины не могут включать защиту со стороны НАТО, но Вашингтон может помочь Европе в случае размещения своих войск в стране.

Фото.

Как прошли переговоры Трампа, Зеленского и европейских лидеров

Политика / Фото

Западные войска на Украине

  • Франция, Германия и Великобритания хотят разместить свои войска на территории Украины. По словам Трампа, это не создаст проблем для России.

  • Американских войск на территории Украины не будет, заявил президент США. Он уточнил, что это правило будет действовать, пока он остается главой государства.

Встреча Путина и Зеленского

  • Трамп не планирует участвовать в возможной встрече президента РФ Владимира Путина и Зеленского. Он хочет, чтобы саммит был двусторонним. 

  • Зеленский должен проявить гибкость в переговорах с Путиным, поскольку его страна «разрывается на части».

  • Отношения Трампа и Путина хорошие, но необходимы результаты: «В противном случае меня не волнуют наши отношения».

