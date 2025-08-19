О Крыме и НАТО. Что сказал Трамп после встречи с Зеленским и лидерами Европы

О Крыме и НАТО. Что сказал Трамп после встречи с Зеленским и лидерами ЕвропыВозвращение Украине полуострова невозможно, ЕС понимает необходимость уступок территорий
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News озвучил актуальные позиции на переговорах по разрешению конфликта России и Украины. Накануне, 18 августа, американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и с главами стран Европы. На переговорах обсудили вопросы урегулирования конфликта – достижение мирного соглашения, гарантии безопасности для Украины и обмен территориями с Россией.
Обмен территориями и гарантии безопасности
Возвращение Крыма в украинскую юрисдикцию невозможно, как и вступление Украины в НАТО, сказал Трамп.
Европейские страны понимают необходимость территориальных уступок.
Гарантии безопасности Украины не могут включать защиту со стороны НАТО, но Вашингтон может помочь Европе в случае размещения своих войск в стране.
Западные войска на Украине
Франция, Германия и Великобритания хотят разместить свои войска на территории Украины. По словам Трампа, это не создаст проблем для России.
Американских войск на территории Украины не будет, заявил президент США. Он уточнил, что это правило будет действовать, пока он остается главой государства.
Встреча Путина и Зеленского
Трамп не планирует участвовать в возможной встрече президента РФ Владимира Путина и Зеленского. Он хочет, чтобы саммит был двусторонним.
Зеленский должен проявить гибкость в переговорах с Путиным, поскольку его страна «разрывается на части».
Отношения Трампа и Путина хорошие, но необходимы результаты: «В противном случае меня не волнуют наши отношения».