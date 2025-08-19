О Крыме и НАТО. Что сказал Трамп после встречи с Зеленским и лидерами Европы

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News озвучил актуальные позиции на переговорах по разрешению конфликта России и Украины. Накануне, 18 августа, американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и с главами стран Европы. На переговорах обсудили вопросы урегулирования конфликта – достижение мирного соглашения, гарантии безопасности для Украины и обмен территориями с Россией.