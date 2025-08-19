Трамп заявил, что Украина не получит Крым и не вступит в НАТО

18 августа в Овальном кабинете Белого дома президент Украины Владимир Зеленский уже не в первый раз заявил, что обмен территориями для завершения конфликта становится сложным вопросом из-за положений конституции государства. При этом он все-таки не стал резко отвергать такой исход в разговоре с Трампом. Украинский лидер также допустил рассмотрение варианта «пропорциональных обменов».