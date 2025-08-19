Трамп заявил, что Украина не получит Крым и не вступит в НАТО

Трамп заявил, что Украина не получит Крым и не вступит в НАТОДля президента США это одинаково «невозможно»
Невозможна ситуация, при которой Крым будет отдан Украине. Такой же расклад касается вступления страны в НАТО, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
«Обе эти вещи невозможны», – подчеркнул американский лидер. Он отметил, что лидеры стран ЕС на встрече 18 августа с пониманием отнеслись к тому, что Украина должна будет уступить территории.
Глава МИД Сергей Лавров, комментируя итоги саммита президента РФ Владимира Путина и Трампа, говорил, что президент США теперь понимает, насколько важно устранить первопричины конфликта для его завершения. Российский министр напомнил, что у России никогда не было цели захватить территории, в том числе Крым или Донбасс. Страна намерена обеспечивать защиту своего народа.
18 августа в Овальном кабинете Белого дома президент Украины Владимир Зеленский уже не в первый раз заявил, что обмен территориями для завершения конфликта становится сложным вопросом из-за положений конституции государства. При этом он все-таки не стал резко отвергать такой исход в разговоре с Трампом. Украинский лидер также допустил рассмотрение варианта «пропорциональных обменов».