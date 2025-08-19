Лавров: Трамп теперь понимает необходимость устранить первопричины конфликта

Лавров: Трамп теперь понимает необходимость устранить первопричины конфликтаГлава МИД РФ оценил атмосферу саммита на Аляске как «очень хорошую»
Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске был полезным, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналистке Наиле Аскер-заде, передает ВГТРК.
«Однозначно было видно, что глава Соединенных Штатов и его команда, во-первых, искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным», – подчеркнул российский министр, противопоставив такую позицию решениям европейских политиков.