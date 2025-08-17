Рубио назвал «очень продуктивным» саммит Путина и Трампа на Аляске

Однако с российской делегацией было согласовано много пунктов и теперь, как отмечал лидер Америки, решение по разрешению кризиса в руках президента Украины Владимира Зеленского. Последний 18 августа планирует приехать в Вашингтон для обсуждения итогов саммита с Трампом. Затем, как узнал Axios, может состояться трехсторонняя встреча. По данным портала, президент США заявил в разговоре с европейскими лидерами и Зеленским о желании провести встречу с Путиным и Зеленским 22 августа.