Рубио назвал «очень продуктивным» саммит Путина и Трампа на Аляске
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был очень продуктивным, заявил госсекретарь США Марко Рубио журналисту Павлу Зарубину.
«Очень хорошо. Было очень продуктивно. Мы надеемся, что да», – сказал он.
15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске в Анкоридже. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. После саммита президенты вышли к прессе с заявлениями, однако на вопросы журналистов не отвечали. Также был отменен совместный обед, сообщал телеканал NBC.
Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и поблагодарил президента России и его команду за прекрасную работу и прошедшие переговоры. При этом он заявил, что сделки по завершению российско-украинского конфликта по итогам встречи достичь не удалось.
Однако с российской делегацией было согласовано много пунктов и теперь, как отмечал лидер Америки, решение по разрешению кризиса в руках президента Украины Владимира Зеленского. Последний 18 августа планирует приехать в Вашингтон для обсуждения итогов саммита с Трампом. Затем, как узнал Axios, может состояться трехсторонняя встреча. По данным портала, президент США заявил в разговоре с европейскими лидерами и Зеленским о желании провести встречу с Путиным и Зеленским 22 августа.