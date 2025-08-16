«Теплый прием вызвал шок». Как СМИ отреагировали на саммит РФ и США на Аляске

Переговоры на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершились. Лидеры встретились 15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон, общение с участием министров в формате «три на три» продлилась 2 часа 45 минут. Путин на пресс-конференции заявил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере, и выразил надежду, что в Киеве и в Европе не станут чинить препятствий наметившемуся прогрессу в урегулировании. По словам Трампа, по многим вопросам были достигнуты соглашения, но «сделки пока нет».