Политика

«Теплый прием вызвал шок». Как СМИ отреагировали на саммит РФ и США на Аляске

Встреча не привела к сделке по завершению конфликта на Украине, но стороны достигли прогресса
Полина Худякова
Людмила Чернова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Переговоры на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершились. Лидеры встретились 15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон, общение с участием министров в формате «три на три» продлилась 2 часа 45 минут. Путин на пресс-конференции заявил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере, и выразил надежду, что в Киеве и в Европе не станут чинить препятствий наметившемуся прогрессу в урегулировании. По словам Трампа, по многим вопросам были достигнуты соглашения, но «сделки пока нет».

Ведомости собрали реакции иностранных СМИ на первую после начала конфликта на Украине встречу лидеров РФ и США.

CNN 

«Вскоре после прибытия в США улыбка Путина, выглядывающего из окна лимузина Трампа, говорила сама за себя: после многих лет изоляции на Западе он вернулся в самую могущественную страну на планете. <...> Встреча на красной дорожке, пролет истребителей и аплодисменты самого президента США – послание Трампа было четким: Путин вернулся из холода».

Бывший посол США в ООН и советник по национальной безопасности Джон Болтон также заявил CNN, что Трамп «не проиграл, но Путин явно выиграл», а американский президент по итогам переговоров «не получил ничего, кроме новых встреч».

Financial Times 

Трамп перед встречей говорил, что потребует от президента России завершения боевых действий на Украине, но американский лидер вернулся в Вашингтон без каких-либо обязательств со стороны Путина, указывает FT:

«Дональду Трампу не удалось добиться от Владимира Путина никаких обязательств по прекращению конфликта на Украине после саммита на Аляске, который начался с помпой, но закончился полным провалом».

Бывший аналитик ЦРУ Андреа Кендалл-Тейлор назвала встречу политиков большой победой для Путина, заявив, что «он очень хорошо умеет возвращать себе это влияние».

Reuters

«Поначалу казалось, что переговоры не принесли значимых шагов к прекращению огня в конфликте – цели, которую Трамп поставил перед саммитом. Но простая встреча лицом к лицу с президентом США означала победу Путина, который подвергался критике со стороны западных лидеров с 2022 г.».

Newsweek

Издание обратило внимание на язык тела лидеров: Трамп и Путин обменялись рукопожатием на красной дорожке, после чего вместе направились к месту встречи. Эксперт по языку тела Патти Энн Вуд отметила, что их первые жесты сочетали уважение, контроль и знакомость.

«Когда Трамп стоит в ожидании, он улыбается – это знак, что он чувствует себя уверенно и с интересом ждет события, – сказала Вуд. – Когда Путин подошел, Трамп слегка зааплодировал и сделал шаг вперед. Это выражает уважение к Путину».

Во время рукопожатия Трамп протянул ладонь вверх, что, по словам эксперта, выглядело как жест подчинения, но при этом подтянул Путина к себе, демонстрируя силу. Оба лидера улыбались и смотрели друг другу в глаза, что указывало на баланс уважения и напора, а близость их позы – на теплоту, говорится в статье.

Washington Post

«Теплый прием вызвал шок на Украине и в Европе, отчасти потому, что он резко контрастировал с атмосферой встречи президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в феврале. Тогда Зеленский, облаченный в свою традиционную военную форму, был публично раскритикован Трампом <...> после того, как заявил, что не может согласиться на прекращение огня без получения гарантий безопасности».

Al Jazeera

«После встречи, которая не смогла достичь своей главной цели – прекращения [российско-украинского] конфликта, американский лидер вел себя подавленно».

New York Post

«В течение двух с половиной часов лидеры вели переговоры за закрытыми дверями, и сам факт того, что они вышли вместе, уже стал сигналом. Ранее Трамп намекал: если они не появятся вдвоем после встречи, значит, говорить было не о чем. <...> И для всех, кто считает, что разговоры лучше войны, это можно расценивать как положительный знак».

