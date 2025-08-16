«Теплый прием вызвал шок». Как СМИ отреагировали на саммит РФ и США на Аляске

«Теплый прием вызвал шок». Как СМИ отреагировали на саммит РФ и США на АляскеВстреча не привела к сделке по завершению конфликта на Украине, но стороны достигли прогресса
Переговоры на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа завершились. Лидеры встретились 15 августа на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон, общение с участием министров в формате «три на три» продлилась 2 часа 45 минут. Путин на пресс-конференции заявил, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере, и выразил надежду, что в Киеве и в Европе не станут чинить препятствий наметившемуся прогрессу в урегулировании. По словам Трампа, по многим вопросам были достигнуты соглашения, но «сделки пока нет».
Ведомости собрали реакции иностранных СМИ на первую после начала конфликта на Украине встречу лидеров РФ и США.
«Вскоре после прибытия в США улыбка Путина, выглядывающего из окна лимузина Трампа, говорила сама за себя: после многих лет изоляции на Западе он вернулся в самую могущественную страну на планете. <...> Встреча на красной дорожке, пролет истребителей и аплодисменты самого президента США – послание Трампа было четким: Путин вернулся из холода».
Бывший посол США в ООН и советник по национальной безопасности Джон Болтон также заявил CNN, что Трамп «не проиграл, но Путин явно выиграл», а американский президент по итогам переговоров «не получил ничего, кроме новых встреч».
Трамп перед встречей говорил, что потребует от президента России завершения боевых действий на Украине, но американский лидер вернулся в Вашингтон без каких-либо обязательств со стороны Путина, указывает FT:
«Дональду Трампу не удалось добиться от Владимира Путина никаких обязательств по прекращению конфликта на Украине после саммита на Аляске, который начался с помпой, но закончился полным провалом».
Бывший аналитик ЦРУ Андреа Кендалл-Тейлор назвала встречу политиков большой победой для Путина, заявив, что «он очень хорошо умеет возвращать себе это влияние».
«Поначалу казалось, что переговоры не принесли значимых шагов к прекращению огня в конфликте – цели, которую Трамп поставил перед саммитом. Но простая встреча лицом к лицу с президентом США означала победу Путина, который подвергался критике со стороны западных лидеров с 2022 г.».
Издание обратило внимание на язык тела лидеров: Трамп и Путин обменялись рукопожатием на красной дорожке, после чего вместе направились к месту встречи. Эксперт по языку тела Патти Энн Вуд отметила, что их первые жесты сочетали уважение, контроль и знакомость.
«Когда Трамп стоит в ожидании, он улыбается – это знак, что он чувствует себя уверенно и с интересом ждет события, – сказала Вуд. – Когда Путин подошел, Трамп слегка зааплодировал и сделал шаг вперед. Это выражает уважение к Путину».
Во время рукопожатия Трамп протянул ладонь вверх, что, по словам эксперта, выглядело как жест подчинения, но при этом подтянул Путина к себе, демонстрируя силу. Оба лидера улыбались и смотрели друг другу в глаза, что указывало на баланс уважения и напора, а близость их позы – на теплоту, говорится в статье.
«Теплый прием вызвал шок на Украине и в Европе, отчасти потому, что он резко контрастировал с атмосферой встречи президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме в феврале. Тогда Зеленский, облаченный в свою традиционную военную форму, был публично раскритикован Трампом <...> после того, как заявил, что не может согласиться на прекращение огня без получения гарантий безопасности».
«После встречи, которая не смогла достичь своей главной цели – прекращения [российско-украинского] конфликта, американский лидер вел себя подавленно».
«В течение двух с половиной часов лидеры вели переговоры за закрытыми дверями, и сам факт того, что они вышли вместе, уже стал сигналом. Ранее Трамп намекал: если они не появятся вдвоем после встречи, значит, говорить было не о чем. <...> И для всех, кто считает, что разговоры лучше войны, это можно расценивать как положительный знак».