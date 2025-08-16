Axios: Трамп хочет провести трехсторонний саммит по Украине 22 августа
Президент США Дональд Трамп заявил о желании провести трехстороннюю встречу по урегулированию кризиса на Украине с участием России 22 августа. Об этом он сказал в разговоре с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Axios со ссылкой на источники.
«Как сообщили Axios два источника, Трамп сказал Зеленскому и другим участникам телефонного разговора, что он хочет провести трехсторонний саммит "быстро", уже 22 августа. [Президент России Владимир] Путин публично не заявлял о проведении такой встречи», — пишет издание.
При этом Украина была воодушевлена тем фактом, что Трамп одобрил идею предоставления гарантий безопасности, однако этот вопрос подробно не обсуждался. Трамп в ходе телефонной конференции после саммита на Аляске заявил другим лидерам, что это не будет миссия НАТО.
По данным Axios, Путин сказал Трампу о готовности обсудить вопрос гарантий для Украины, в этом контексте он упомянул Китай, который мог бы стать одним из гарантов.
15 августа Путин и Трамп провели встречу на Аляске в Анкоридже. Ее главной темой было урегулирование конфликта на Украине. После саммита президент США заявил, что согласовал с российской делегацией много пунктов и теперь решение по разрешению кризиса в руках Зеленского. Последний 18 августа планирует приехать в Вашингтон для обсуждения итогов саммита с Трампом.
Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что тема проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского еще не затрагивалась. По его словам, когда будут окончательно подведены итоги переговоров российского и американского лидеров, будет приниматься дальнейшее решение об организации их нового двустороннего саммита.