Зеленский не стал отвергать обмен территориями на встрече в Белом доме

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске, ключевой темой которых стал конфликт на Украине. 18 августа Трамп принял Зеленского в Белом доме. После переговоров состоялась встреча двух лидеров с союзниками Украины. В переговорах приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб. После этого Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам без предварительного требования о перемирии.