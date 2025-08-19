Зеленский не стал отвергать обмен территориями на встрече в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с американским лидером Дональдом Трампом не исключил возможность «обмена территориями», однако указал на сложности в преодолении конституционных ограничений Украины. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на европейских чиновников.
Зеленский отметил трудности, связанные с переселением людей и конституционными нормами республики. При этом он допустил рассмотрение варианта «пропорциональных обменов».
15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске, ключевой темой которых стал конфликт на Украине. 18 августа Трамп принял Зеленского в Белом доме. После переговоров состоялась встреча двух лидеров с союзниками Украины. В переговорах приняли участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Великобритании Кир Стармер и Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб. После этого Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам без предварительного требования о перемирии.
Трамп же после переговоров с Зеленским и европейцами сообщил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского, после которой планируется и трехсторонняя встреча – вместе с американским лидером.