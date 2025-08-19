Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg: для обеспечения гарантий Киеву подключат силы «коалиции желающих»

Ведомости

Гарантии безопасности, которые Украина ожидает получить от Европы и США, будут связаны с деятельностью так называемой «коалиции желающих». В дальнейшем они также могут включать многонациональные силы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

«Гарантии будут сосредоточены на укреплении вооруженных сил и возможностей Украины без каких-либо ограничений», – пишет издание. Собеседники агентства также объяснили, что процесс еще предстоит обсудить, а США и европейские государства немедленно начнут работу над гарантиями безопасности.

18 августа президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. В процессе диалога последний не отвергал возможность обмена территориями с РФ, но отметил сложность этого вопроса. После состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер ФРГ Фридрих Мерц, британский и итальянский премьеры Кир Стармер и Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.

19 августа Макрон заявил, что дальнейшая двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с Зеленским, которую после переговоров анонсировал Трамп, может пройти в Женеве. При этом точное место переговоров должно быть определено в ближайшие часы, по словам французского лидера. Агентство Reuters писало, что встреча может пройти и в Венгрии.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных