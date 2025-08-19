Bloomberg: для обеспечения гарантий Киеву подключат силы «коалиции желающих»
Гарантии безопасности, которые Украина ожидает получить от Европы и США, будут связаны с деятельностью так называемой «коалиции желающих». В дальнейшем они также могут включать многонациональные силы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
«Гарантии будут сосредоточены на укреплении вооруженных сил и возможностей Украины без каких-либо ограничений», – пишет издание. Собеседники агентства также объяснили, что процесс еще предстоит обсудить, а США и европейские государства немедленно начнут работу над гарантиями безопасности.
18 августа президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. В процессе диалога последний не отвергал возможность обмена территориями с РФ, но отметил сложность этого вопроса. После состоялась вторая встреча, к которой присоединились канцлер ФРГ Фридрих Мерц, британский и итальянский премьеры Кир Стармер и Джорджа Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стубб.
19 августа Макрон заявил, что дальнейшая двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с Зеленским, которую после переговоров анонсировал Трамп, может пройти в Женеве. При этом точное место переговоров должно быть определено в ближайшие часы, по словам французского лидера. Агентство Reuters писало, что встреча может пройти и в Венгрии.