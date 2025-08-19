Bloomberg: для обеспечения гарантий Киеву подключат силы «коалиции желающих»

19 августа Макрон заявил, что дальнейшая двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина с Зеленским, которую после переговоров анонсировал Трамп, может пройти в Женеве. При этом точное место переговоров должно быть определено в ближайшие часы, по словам французского лидера. Агентство Reuters писало, что встреча может пройти и в Венгрии.