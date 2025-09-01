Си Цзиньпин: страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации

Ежегодный саммит стран ШОС стартовал 31 августа в Тяньцзине. На нем присутствовал и президент РФ Владимир Путин. Его официальный визит в Китай продлится четыре дня, в том числе российский лидер посетит парад к 80-летию победы во Второй мировой войне 2 сентября. Путин уже принял участие в торжественном ужине для глав государств – членов организации и приглашенных лидеров, а также провел двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.