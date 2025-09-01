Путин начал выступление на заседании совета глав стран – членов ШОС
ШОС выступает мощным локомотивом утверждения подлинной многосторонности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав стран – членов ШОС.
Российский лидер также подчеркнул, что евроцентричные и евроатлантические модели уже отжили в современном мире. При этом, по словам Путина, и сейчас незыблемы принципы Организации Объединенных Наций (ООН).
Президент РФ отметил, что возникновение конфликта на Украине связано не с «нападением России». Кризис произошел из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве, указал Путин. Он выразил надежду на то, что договоренности, которых достигли Путин и американский лидер Дональд Трамп во время переговоров на Аляске, помогут открыть дорогу к миру.
Лидер КНР Си Цзиньпин на заседании лидеров стран ШОС заявил, что государства в составе организации должны противостоять блоковой конфронтации и травле, а также защищать мировой порядок, сохраняя центральную роль ООН. Он отметил рост экономического влияния объединения в мире и рассказал, что общий объем экономики стран приблизился к $3 млрд.