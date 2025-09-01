Президент РФ отметил, что возникновение конфликта на Украине связано не с «нападением России». Кризис произошел из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве, указал Путин. Он выразил надежду на то, что договоренности, которых достигли Путин и американский лидер Дональд Трамп во время переговоров на Аляске, помогут открыть дорогу к миру.