Главные заявления Путина на встрече с премьером Словакии Фицо

Главные заявления Путина на встрече с премьером Словакии ФицоОб ударах по «Дружбе», гарантиях Украине и членстве в НАТО
2 сентября президент России Владимир Путин встретился в Пекине с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Ожидалось, что лидеры встретятся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), завершившегося 1 сентября. На переговорах в столице КНР стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и атаки Киева на нефтяную инфраструктуру. Президент России, в частности, оценил возможность членства Украины в НАТО, гарантии безопасности для соседней страны и рассказал, как заставить Киев уважать чужие интересы.
Что сказал Владимир Путин
Москва ценит внешнюю политику, которую проводит правительство Фицо, сказал Путин.
Президент РФ поблагодарил премьера Словакии за визит на парад Победы в Москве в 2025 г.
Товарооборот между Россией и Словакией упал до менее 4% на фоне санкций.
Единственная цель России на Украине – защита собственных интересов. Российскую спецоперацию он обосновал защитой людей, которые связывают свою судьбу с Россией.
Россия начала серьезно отвечать на украинские удары по энергоинфраструктуре РФ, но до этого «очень долго терпела» эти атаки, сказал Путин.
Для того чтобы Киев начал уважать чужие интересы, следует закрыть поставки газа на Украину из стран Восточной Европы, считает президент РФ.
Россия не собирается нападать на Европу.
Представители стран Запада являются «специалистами по фильмам ужасов». «Постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей – понятно, провокация или полная некомпетентность», – сказал Путин.
Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС, объявил Путин.
Членство Украины в НАТО неприемлемо.
Тема гарантий безопасности Украины обсуждалась на Аляске, варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта есть.
Россия готова сотрудничать с американскими представителями по Запорожской АЭС. Это же касается и украинской стороны.
Что сказал Роберт Фицо
Словакия заинтересована дальше сотрудничать с РФ в энергетике и заинтересована в поставках газа и нефти из страны, сообщил Фицо.
Фицо выступает против ударов по нефтяной инфраструктуры. 5 сентября он обсудит тему украинских атак по нефтепроводу «Дружба» на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Иногда у меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе – как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – сказал словацкий премьер.
Путин сделал большой шаг, встретившись с президентом США Дональдом Трампом, считает премьер.
Фицо попросил Путина передать сообщение европейским коллегам.
Словакия продолжит взаимодействие с Россией в области заботы о воинских захоронениях.