Главные заявления Путина на встрече с премьером Словакии Фицо

Словакия заинтересована дальше сотрудничать с РФ в энергетике и заинтересована в поставках газа и нефти из страны, сообщил Фицо.

Фицо выступает против ударов по нефтяной инфраструктуры. 5 сентября он обсудит тему украинских атак по нефтепроводу «Дружба» на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Иногда у меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе – как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – сказал словацкий премьер.

Путин сделал большой шаг, встретившись с президентом США Дональдом Трампом, считает премьер.

Фицо попросил Путина передать сообщение европейским коллегам.