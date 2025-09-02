Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Главные заявления Путина на встрече с премьером Словакии Фицо

Об ударах по «Дружбе», гарантиях Украине и членстве в НАТО
Максим Цуланов
Владимир Смирнов / ТАСС
Владимир Смирнов / ТАСС

2 сентября президент России Владимир Путин встретился в Пекине с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Ожидалось, что лидеры встретятся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), завершившегося 1 сентября. На переговорах в столице КНР стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и атаки Киева на нефтяную инфраструктуру. Президент России, в частности, оценил возможность членства Украины в НАТО, гарантии безопасности для соседней страны и рассказал, как заставить Киев уважать чужие интересы.

Что сказал Владимир Путин

  • Москва ценит внешнюю политику, которую проводит правительство Фицо, сказал Путин.

  • Президент РФ поблагодарил премьера Словакии за визит на парад Победы в Москве в 2025 г.

  • Товарооборот между Россией и Словакией упал до менее 4% на фоне санкций.

  • Единственная цель России на Украине – защита собственных интересов. Российскую спецоперацию он обосновал защитой людей, которые связывают свою судьбу с Россией.

Фото.

Как проходит визит Путина в Пекин

Политика / Фото

  • Россия начала серьезно отвечать на украинские удары по энергоинфраструктуре РФ, но до этого «очень долго терпела» эти атаки, сказал Путин.

  • Для того чтобы Киев начал уважать чужие интересы, следует закрыть поставки газа на Украину из стран Восточной Европы, считает президент РФ.

  • Россия не собирается нападать на Европу.

  • Представители стран Запада являются «специалистами по фильмам ужасов». «Постоянно нагнетается какая-то истерия по поводу того, что Россия якобы задумала нападать на Европу. Я думаю, что это для здравомыслящих людей – понятно, провокация или полная некомпетентность», – сказал Путин.

  • Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС, объявил Путин.

  • Членство Украины в НАТО неприемлемо.

  • Тема гарантий безопасности Украины обсуждалась на Аляске, варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта есть.

  • Россия готова сотрудничать с американскими представителями по Запорожской АЭС. Это же касается и украинской стороны.

Что сказал Роберт Фицо

  • Словакия заинтересована дальше сотрудничать с РФ в энергетике и заинтересована в поставках газа и нефти из страны, сообщил Фицо.

  • Фицо выступает против ударов по нефтяной инфраструктуры. 5 сентября он обсудит тему украинских атак по нефтепроводу «Дружба» на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

  • «Иногда у меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе – как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – сказал словацкий премьер.

  • Путин сделал большой шаг, встретившись с президентом США Дональдом Трампом, считает премьер.

  • Фицо попросил Путина передать сообщение европейским коллегам.

  • Словакия продолжит взаимодействие с Россией в области заботы о воинских захоронениях.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных