Переговоры Путина и Фицо в Китае завершились
Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо завершились, передает корреспондент «Ведомостей».
Они продлились чуть больше часа. В ходе беседы Путин сообщил, что у Москвы есть варианты по обеспечению безопасности для Киева после окончания конфликта: они обсуждались во время саммита РФ – США в Анкоридже на Аляске.
Кроме того, Путин подчеркнул позицию Москвы, которая не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, любой здравомыслящий человек отдает себе в этом отчет. Однако он также отметил, что Россия будет защищать свои национальные интересы.
Фицо в разговоре с Путиным сравнил Евросоюз с жабой на дне колодца, которая «не видит, что находится наверху». По его словам, он не понимает некоторых решений объединения. Во время беседы с российским лидером Фицо также пообещал поднять вопрос недопустимости атак на энергоинфраструктуру на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет об ударах украинской армии по нефтепроводу «Дружба».
Беседа Фицо и Путина продолжилась в формате тет-а-тет.