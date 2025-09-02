Путин и Фицо продолжили разговор тет-а-тет

Фицо в разговоре с Путиным сравнил Евросоюз с жабой или лягушкой на дне колодца, которая «не видит, что находится наверху». По его словам, он не понимает некоторых решений объединения. Во время беседы с российским лидером Фицо также пообещал поднять вопрос недопустимости атак на энергоинфраструктуру на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет об ударах украинской армии по нефтепроводу «Дружба».