Фицо в беседе с Путиным сравнил ЕС с жабой на дне колодца
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сравнил Евросоюз с жабой или лягушкой на дне колодца, которая «не видит, что находится наверху».
«Но мир совсем другой. И я иногда очень разочарован, что в Евросоюзе… несмотря на то что я высоко уважаю Евросоюз, он не способен реагировать на движение в мире», – сказал Фицо.
Словацкий политик также добавил, что не понимает некоторых решений объединения.
В ходе беседы с российским лидером Фицо также пообещал поднять вопрос недопустимости атак на энергоинфраструктуру на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет об ударах украинской армии по нефтепроводу «Дружба».