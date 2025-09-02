Фицо пообещал спросить Зеленского про удары по «Дружбе»
Премьер Словакии Роберт Фицо поднимет вопрос недопустимости атак на энергоинфраструктуру на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Фицо сказал в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным в Китае.
Встреча Фицо и Зеленского запланирована на 5 сентября на востоке Словакии.
26 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что украинские атаки на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию. По его мнению, Киев пытается повлиять на Будапешт, чтобы изменить его позиции по конфликту на Украине и вступлению республики в Евросоюз.
28 августа Еврокомиссия провела консультации с Киевом насчет нефтепровода «Дружба», который является критически важным для энергобезопасности Европы. Официальный представитель ЕК Ева Гринчирова подчеркнула, что инфраструктура ЕС не должна подвергаться атакам.