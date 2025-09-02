Фицо пообещал спросить Зеленского про удары по «Дружбе»

26 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что украинские атаки на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию. По его мнению, Киев пытается повлиять на Будапешт, чтобы изменить его позиции по конфликту на Украине и вступлению республики в Евросоюз.