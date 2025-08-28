ЕК назвала нефтепровод «Дружба» частью европейской энергетической безопасности
Еврокомиссия провела консультации с Украиной по вопросу нефтепровода «Дружба», который является критически важным для энергобезопасности Европы. Официальный представитель ЕК Ева Гринчирова подчеркнула, что инфраструктура ЕС не должна подвергаться атакам.
«Критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами. Нефтепровод "Дружба" не является исключением», – сказала она на брифинге (цитата по «РИА Новости»).
Другой официальный представитель ЕК Арианна Подеста сообщила, что ЕС заявил Украине о важности стабильного энергоснабжения и сохранения инфраструктуруы.
22 августа глава МИД Венгрии сообщил, что после третьей за несколько дней атаки Украины на нефтепровод «Дружба» поставки нефти из России были остановлены. 26 августа глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что украинские атаки на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию.
После этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Венгрию в выборе «неправильной стороны истории».