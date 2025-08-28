ЕК назвала нефтепровод «Дружба» частью европейской энергетической безопасности

22 августа глава МИД Венгрии сообщил, что после третьей за несколько дней атаки Украины на нефтепровод «Дружба» поставки нефти из России были остановлены. 26 августа глава МИД Венгрии Петр Сийярто заявил, что украинские атаки на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию.