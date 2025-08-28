МИД Украины обвинил Венгрию в выборе «неправильной стороны» истории
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обвинил Венгрию в выборе «неправильной стороны истории». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.
Сибига обратился к министру иностранных дел и внешнеэкономических связей Петеру Сийярто, указав, что российский трубопровод для последнего важнее ситуации на Украине.
Он назвал решение Венгрии бесстыдным и пообещал, что Украина примет зеркальные меры.
28 августа Сийярто написал на своей странице в соцсети X, что в ответ на очередной украинский удар по нефтепроводу «Дружба» правительство решило запретить командиру воинской части, ответственной за атаку, въезд на территорию Венгрии и всей Шенгенской зоны.
26 августа Сийярто заявил, что украинские атаки на инфраструктуру нефтепровода «Дружба» равнозначны нападению на Венгрию и Словакию. Политик считает, что Киев пытается оказать давление на Будапешт, чтобы изменить его позиции по конфликту на Украине и вступлению республики в Евросоюз. Министр заявил, что президент Украины Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии «в грубой и бесстыдной манере».
22 августа глава МИД Венгрии сообщил, что после третьей за несколько дней атаки Украины на нефтепровод «Дружба» поставки нефти из России будут остановлены минимум на пять дней. По его словам, такими действиями Киев вредит прежде всего не РФ, а Венгрии и Словакии. В августе Сийярто дважды информировал о приостановке поставок из-за ВСУ – 13 и 18 августа. Тогда работа «Дружбы» быстро возобновлялась.