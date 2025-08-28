МИД Украины обвинил Венгрию в выборе «неправильной стороны» истории

22 августа глава МИД Венгрии сообщил, что после третьей за несколько дней атаки Украины на нефтепровод «Дружба» поставки нефти из России будут остановлены минимум на пять дней. По его словам, такими действиями Киев вредит прежде всего не РФ, а Венгрии и Словакии. В августе Сийярто дважды информировал о приостановке поставок из-за ВСУ – 13 и 18 августа. Тогда работа «Дружбы» быстро возобновлялась.