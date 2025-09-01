Премьер Словакии Фицо встретится с Зеленским 5 сентября
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что 5 сентября проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«После возвращения из Пекина в четверг вечером я перемещусь на восток Словакии, чтобы в пятницу встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским», – сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook
31 августа помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что у Владимира Путина и Фицо также запланирована встреча на полях саммита ШОС.
16 августа Фицо призвал дать гарантии безопасности всем участникам украинского конфликта. Он рассказывал, что, по его мнению, встреча президентов РФ и США на Аляске запустила процесс стандартизации отношений между Россией и Соединенными Штатами. Фицо подчеркивал, что приветствует этот процесс.