Премьер Словакии Фицо встретится с Зеленским 5 сентября

«После возвращения из Пекина в четверг вечером я перемещусь на восток Словакии, чтобы в пятницу встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским», – сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook (принадлежит Meta - организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .