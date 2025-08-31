Ушаков рассказал о запланированной встрече Путина и Фицо
У президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо запланирована встреча на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«[Встреча] планируется», – сказал он.
Ранее Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС. Также Путин провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой они обсудили последние российско-американские контакты.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Он продлится с 31 августа по 3 сентября.
Кроме саммита, президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию окончания Второй мировой войны, проведет более десяти двусторонних встреч с лидерами других стран.