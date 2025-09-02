Путин рассказал Фицо об обсуждении гарантий безопасности Украины в Анкоридже
У Москвы есть варианты по обеспечению безопасности для Украины после завершения конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. По словам российского лидера, их обсуждение велось во время саммита РФ – США в Анкоридже на Аляске.
«Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта. Это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже», – сказал президент. Путин отметил, что консенсус по вопросу безопасности Украины возможен.
В ходе встречи российский лидер подчеркнул, что Россия не собирается ни на кого нападать, и добавил, что это очевидно каждому здравомыслящему человеку.
Еще в августе премьер призывал гарантировать безопасность каждому участнику украинского кризиса. Он также отмечал, что переговоры Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске запустили процесс стандартизации отношений между Россией и Соединенными Штатами.