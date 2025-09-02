Путин рассказал Фицо об обсуждении гарантий безопасности Украины в Анкоридже

У Москвы есть варианты по обеспечению безопасности для Украины после завершения конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине. По словам российского лидера, их обсуждение велось во время саммита РФ – США в Анкоридже на Аляске.