Путин заявил о готовности сотрудничать с США и Украиной по Запорожской АЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия готова сотрудничать с американскими представителями на Запорожской АЭС. Об этом лидер страны сообщил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.
«Мы можем сотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской АЭС. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. Тоже самое, кстати говоря, касается и украинской стороны. На Запорожской станции, если сложатся благоприятные обстоятельства, мы обсуждали это с американскими нашими коллегами», – сказал президент.
Ситуация вокруг станции остается напряженной. 10 августа директор по коммуникациям российской администрации ЗАЭС Евгения Яшина сообщала, что обстрелы со стороны ВСУ стали практически ежедневными и создают крайне тяжелую психологическую обстановку для сотрудников.
2 августа после артиллерийского обстрела в промышленной зоне ЗАЭС произошло возгорание, в результате которого погиб один человек и еще один пострадал. При тушении пожара пожарная машина МЧС подверглась атаке беспилотника.
Российские военные установили контроль над Энергодаром и территорией станции в феврале 2022 г. В октябре того же года Путин подписал указ о передаче объектов в федеральную собственность и создании ФГУП «Запорожская АЭС».