Посол: премьер-министр Пакистана скоро посетит Москву

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф планирует посетить Россию с визитом в ближайшее время. Об этом посол Пакистана в РФ Файсал Нияз Тирмизи сообщил ТАСС.

Тирмизи выразил надежду, что дата визита будет назначена «на июнь или ближе к июлю». Он подчеркнул, что глава пакистанского правительства с нетерпением ждет встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, к которому относится «с глубочайшим уважением».

Дипломат напомнил, что лидеры уже дважды встречались в 2025 г. – в Пекине и Ашхабаде.

«И Пакистан, и Россия являются частью евразийского пространства. Северная связующая точка этого пространства – это Беларусь, Москва и Мурманск, а южная – Карачи, Гвадар, Пасни и Дживани. Поэтому нам действительно есть что обсудить», – сказал посол.

Тирмизи также отметил, что Россия давно является партнером Пакистана в развитии: построены комбинаты, электростанции и ГЭС. Сейчас в российских вузах обучаются около 1300 пакистанских студентов, и Пакистан рассматривает РФ как важного партнера в подготовке специалистов со степенью PhD в области естественных наук и медицины.

На встрече с Путиным в Пекине в сентябре 2025 г. Шариф обратил внимание, что объем торговли между Пакистаном и Россией резко вырос в 2024 г. Президент России тогда заметил, что показатель идет на снижение. Он добавил, что отрицательная динамика незначительна, но это сигнал для того, что страны могли поработать над взаимной торговлей.

