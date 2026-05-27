МИД: Украина стала логистическим хабом для поставок оружия террористам в Африке

Ведомости

Украинские спецслужбы оказывают поддержку террористическим группировкам, действующим на территории африканских государств. Об этом заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко на брифинге в рамках Международного форума по безопасности, передает ТАСС.

Довгаленко сообщила, что представители Киева поставляют радикальным формированиям вооружение и беспилотники, обучают их использованию и помогают координировать действия. По словам дипломата, Украина также стала одним из логистических узлов, через которые западное оружие попадает в руки преступных и террористических группировок.

Как отметила представитель МИД России, вооружение украинского происхождения или поставленное через Украину выявлялось у вооруженных формирований в Буркина-Фасо, Мали, Нигере, Центральноафриканской Республике, Демократической Республике Конго, Сомали, Судане и Чаде.

Довгаленко заявила, что Москва рассматривает это как подтверждение своей оценки действий украинских властей.

В июне 2025 г. официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что, потерпев ряд поражений в рамках спецоперации, украинская сторона решила открыть второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность. Дипломат обратила внимание на сообщения в иностранных СМИ, где говорится о прямой вовлеченности украинских спецслужб в подготовку террористических элементов в Сахаро-Сахельском регионе Африки.

