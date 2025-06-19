Захарова заявила о намерении Украины открыть второй фронт в Африке
Дипломат обратила внимание на сообщения в иностранных СМИ, где говорится о прямой вовлеченности украинских спецслужб в подготовку террористических элементов в Сахаро-Сахельском регионе Африки.
По мнению Захаровой, таким образом Киев «продолжает демонстрировать свою террористическую сущность». Она напомнила, что связи Киева с африканскими террористами были подтверждены ранее, в 2024 г. В частности, Украина участвовала в нападении на колонну военнослужащих в Мали.
В ночь на 1 июня в результате подрывов произошли обрушения мостов в двух регионах России. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, пострадали 119. В Курской области мост упал во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада. Следственный комитет России признал произошедшее терактами.
11 июня глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюков написал в Telegram-канале ведомства, что украинская сторона ведет подготовку новых терактов на территории РФ. «СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными», – написал он. Захарова тогда подчеркнула, что по методу реализации действия СБУ являются терроризмом, а учитывая финансирование из-за рубежа, – международным терроризмом.