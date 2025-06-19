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Захарова заявила о намерении Украины открыть второй фронт в Африке

Ведомости

Потерпев ряд поражений в рамках спецоперации, украинская сторона решила открыть второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает ТАСС. 

Дипломат обратила внимание на сообщения в иностранных СМИ, где говорится о прямой вовлеченности украинских спецслужб в подготовку террористических элементов в Сахаро-Сахельском регионе Африки.

По мнению Захаровой, таким образом Киев «продолжает демонстрировать свою террористическую сущность». Она напомнила, что связи Киева с африканскими террористами были подтверждены ранее, в 2024 г. В частности, Украина участвовала в нападении на колонну военнослужащих в Мали. 

В ночь на 1 июня в результате подрывов произошли обрушения мостов в двух регионах России. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, пострадали 119. В Курской области мост упал во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада. Следственный комитет России признал произошедшее терактами. 

11 июня глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюков написал в Telegram-канале ведомства, что украинская сторона ведет подготовку новых терактов на территории РФ. «СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными», – написал он. Захарова тогда подчеркнула, что по методу реализации действия СБУ являются терроризмом, а учитывая финансирование из-за рубежа, – международным терроризмом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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