Захарова заявила о намерении Украины открыть второй фронт в Африке

11 июня глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюков написал в Telegram-канале ведомства, что украинская сторона ведет подготовку новых терактов на территории РФ. «СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными», – написал он. Захарова тогда подчеркнула, что по методу реализации действия СБУ являются терроризмом, а учитывая финансирование из-за рубежа, – международным терроризмом.