Захарова: слова Малюкова о новых терактах в РФ можно считать явкой с повинной

Захарова: слова Малюкова о новых терактах в РФ можно считать явкой с повиннойЗахарова назвала слова главы СБУ о новых терактах явкой с повинной
Слова главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о подготовке новых терактов В РФ стали явкой с повинной. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что по методу реализации действия СБУ являются терроризмом, а, учитывая финансирование из-за рубежа, – международным терроризмом.
11 июня Малюков написал в Telegram-канале ведомства, что украинская сторона ведет подготовку новых терактов на территории РФ, подобных тем, что произошли 1 июня. «СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными», – написал он.
В ночь на 1 июня в результате подрывов произошли обрушения мостов в двух регионах России. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибло семь человек, пострадали 119. В Курской области мост упал во время движения по нему локомотива, пострадали машинист и его поездная бригада.
Следственный комитет (СК) России признал произошедшее терактами. Как рассказал президенту РФ Владимиру Путину председатель СК Александр Бастрыкин, в Брянской области были подорваны три самодельных взрывных устройства, а в Курской – пять.
5 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что машинист поезда заметил незначительное повреждение железнодорожного полотна на участке на юге региона. В связи с этим были остановлены несколько поездов. Обошлось без пострадавших. В ФСБ России назвали причиной повреждения железнодорожных путей подрыв. После происшествия СК возбудил дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт).