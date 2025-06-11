Захарова: слова Малюкова о новых терактах в РФ можно считать явкой с повинной

11 июня Малюков написал в Telegram-канале ведомства, что украинская сторона ведет подготовку новых терактов на территории РФ, подобных тем, что произошли 1 июня. «СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными», – написал он.