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СК возбудил дело о теракте после подрыва рельсов в Воронежской области

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте после подрыва железнодорожного полотна на юге Воронежской области. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать подрыв.

5 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что машинист поезда заметил незначительное повреждение железнодорожного полотна на участке на юге региона. В связи с этим были остановлены несколько поездов. Обошлось без пострадавших. В ФСБ России назвали причиной повреждения железнодорожных путей подрыв.

По данным Федеральной пассажирской компании, на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области задерживаются 26 поездов. РЖД сообщила об открытии движения по одному пути перегона после проверки инфраструктуры. Ведутся работы по восстановлению движения по второму пути.

Это не первый подрыв железнодорожных путей за последнюю неделю. В ночь на 1 июня произошли взрывы на железной дороге в Курской и Брянской областях. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, еще 119 пострадали. В результате подрыва в Курской области мост обвалился в ходе движения по нему локомотива, пострадали машинист и его помощники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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