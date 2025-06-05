СК возбудил дело о теракте после подрыва рельсов в Воронежской области
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте после подрыва железнодорожного полотна на юге Воронежской области. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
Дело возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать подрыв.
5 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что машинист поезда заметил незначительное повреждение железнодорожного полотна на участке на юге региона. В связи с этим были остановлены несколько поездов. Обошлось без пострадавших. В ФСБ России назвали причиной повреждения железнодорожных путей подрыв.
По данным Федеральной пассажирской компании, на перегоне Евдаково – Сагуны в Воронежской области задерживаются 26 поездов. РЖД сообщила об открытии движения по одному пути перегона после проверки инфраструктуры. Ведутся работы по восстановлению движения по второму пути.
Это не первый подрыв железнодорожных путей за последнюю неделю. В ночь на 1 июня произошли взрывы на железной дороге в Курской и Брянской областях. В Брянской области конструкция обрушилась на пассажирский поезд, погибли семь человек, еще 119 пострадали. В результате подрыва в Курской области мост обвалился в ходе движения по нему локомотива, пострадали машинист и его помощники.