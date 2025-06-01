События на железной дороге в Брянской и Курской областях унесли жизни

Одна из крупнейших катастроф на железной дороге в РФ произошла в ночь с 31 мая на 1 июня. Сперва, как сообщило Западное межрегиональное следственное управление СК, в 22 часа 50 минут поступило сообщение о том, что на перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области «произошло обрушение конструкции автомобильного моста». Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд.