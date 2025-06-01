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События на железной дороге в Брянской и Курской областях унесли жизни

Уголовные дела переданы в Главное следственное управление СК России
Георгий Недогибченко
Крушение моста привело к большому числу жертв и пострадавших в Брянской области
Крушение моста привело к большому числу жертв и пострадавших в Брянской области / РИА Новости

Одна из крупнейших катастроф на железной дороге в РФ произошла в ночь с 31 мая на 1 июня. Сперва, как сообщило Западное межрегиональное следственное управление СК, в 22 часа 50 минут поступило сообщение о том, что на перегоне Выгоничи – Пильшино в Брянской области «произошло обрушение конструкции автомобильного моста». Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд.

Следующее ЧП в приграничном регионе произошло около 3 часов ночи. На 48-м км трассы Тросна – Калиновка Железногорского района во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Часть поезда на перегоне Остапово – Михайловский рудник рухнула вниз на автомобильную дорогу под мостом. После этого, как сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, «началось возгорание тепловоза», но его локализовали.

В первом поезде было 388 пассажиров, из которых, по предварительным данным, погибли не менее семи человек. 73 человека пострадали (данные на момент подписания номера в печать). По словам брянского губернатора Александра Богомаза, 44 пассажира были госпитализированы, остальные в этом не нуждаются.

Компания РЖД выразила соболезнования близким погибших в поезде Климов – Москва, пообещала помощь, в том числе выплатами по 2,2 млн руб. Остальным также обещали компенсации. По словам Богомаза, родственники жертв ЧП получат выплаты в размере 1,5 млн руб. Компенсации обещаны и тем, у кого тяжелые травмы. Во втором поезде (в Курской области) получили травмы машинист и два его помощника.

Богомаз также объявил траур с 2 по 4 июня. В этот период учреждения культуры, а также региональные телерадиокомпании отменяют все культурно-массовые мероприятия и развлекательные трансляции, заявил он.

Подрыв моста

В июле 2023 г. Крымский мост был атакован надводным беспилотником, что нанесло существенный материальный ущерб, нарушив транспортное движение. В результате взрыва погибла супружеская пара и пострадала их дочь.

Президент Владимир Путин всю ночь получал по линии ФСБ и МЧС доклады о том, что произошло с поездами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Пресс-служба СК, в свою очередь, сообщила, что уголовные дела по «этим происшествиям» руководитель ведомства «поручил расследовать следователям Главного следственного управления». В РЖД сообщили об организации оперативного штаба по итогам случившегося.

ЧП в Брянской области по числу жертв и пострадавших на железной дороге – одно из самых серьезных в современной России. Больше смертей было, в частности, после крушения «Невского экспресса» в 2009 г. Тогда погибли 28 пассажиров.

Крушения мостов совпали с атаками Украины на ряд российских объектов в разных регионах страны, в том числе в Сибири (см. материал на этой полосе), накануне переговоров в Стамбуле. «Ответ на все сегодняшние атаки должен быть, и он будет. Уверен», – заявил в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас.

«Ведомости» направили запрос в МЧС с просьбой актуализировать информацию о количестве пострадавших.

Последствия ЧП на железной дороге в Брянской и Курской областях
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути, по которым двигался поезд № 86, следовавший по маршруту Климов – Москва. В результате аварии погибли семь человек. Позже об аналогичном происшествии на железной дороге в Курской области сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По данным Следственного комитета России, причиной падения мостов в обоих случаях стали их подрывы.
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В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области автомобильный мост обрушился на железнодорожные пути, по которым двигался поезд № 86, следовавший по маршруту Климов – Москва. В результате аварии погибли семь человек. Позже об аналогичном происшествии на железной дороге в Курской области сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. По данным Следственного комитета России, причиной падения мостов в обоих случаях стали их подрывы. / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

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